Historisches Feuerschiff "Elbe 3": Geld für Reparatur fehlt Stand: 11.01.2022 11:20 Uhr Mehr als 130 Jahre alt ist das Feuerschiff "Elbe 3", das normalerweise im Museumshafen Oevelgönne liegt. Derzeit wird das Schiff umfassend saniert - und dabei sind bislang nicht bekannte Schäden entdeckt worden.

Leuchtend roter Rumpf, zwei kurze Masten: Die "Elbe 3" fehlt auf fast keinem Foto vom Elbstrand in Oevelgönne. Das Feuerschiff wurde 1888 gebaut 1888 und diente jahrzehntelang als schwimmender Leuchtturm in der Deutschen Bucht. Seit dem Herbst wird das Denkmal nun auf einer Werft in Schleswig-Holstein saniert. Überraschung dabei: Dort, wo die tonnenschwere Ankerkette im Schiff lagert, ist das Eisen teilweise hauchdünn, im sogenannten Kettenkasten. Derzeit darf das Schiff deshalb nicht fahren.

AUDIO: Schäden am Feuerschiff "Elbe 3" (1 Min) Schäden am Feuerschiff "Elbe 3" (1 Min)

Um die Schäden zu beheben, fehlt aber das Geld. Deshalb fordern SPD und Grüne in der Bürgerschaft nun den Senat auf, dem Museumshafen Oevelgönne 250.000 Euro zur Verfügung zu stellen. "Das Feuerschiff 'Elbe 3' ist ein maritimes Denkmal, das Hamburg nicht verloren gehen darf", sagt Isabella Vertes-Schütter, die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Entscheiden wird die Bürgerschaft in der kommenden Woche.

