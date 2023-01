Hinrichtungen im Iran: Hunderte demonstrieren in Hamburg Stand: 08.01.2023 16:01 Uhr Nach der Hinrichtung zwei weiterer Demonstranten im Iran sind in Hamburg am Sonntag mehr als 2.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den repressiven Kurs der iranischen Regierung zu protestieren.

Sie zogen von der Mönckebergstraße über die Lombardsbrücke und den Jungfernstieg zum Rathausmarkt, mit dabei war auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne). Die Polizei sprach von rund 2.700 Teilnehmenden. Es wurde iranische Musik gespielt, ein alter Feuerwehrwagen mit einem Plakat mit der Aufschrift "Down with the Mullahs - Freedom for Iran" (Nieder mit den Mullahs - Freiheit für den Iran) führte den Demonstrationszug an.

Zwei Menschen im Iran hingerichtet

Die Proteste richten sich unter anderem gegen die Hinrichtung zweier weiterer Demonstranten im Iran. Mohammed-Mehdi K. und Sejed-Mohammed H. waren am Sonnabendmorgen gehängt worden, wie die iranische Justizbehörde bekannt gab. Sie wurden für den Tod eines Sicherheitsbeamten bei Protesten im November verantwortlich gemacht. Im Zusammenhang mit den systemkritischen Demonstrationen waren bereits im Dezember Todesurteile gegen zwei Männer vollstreckt worden. Und es könnte weitere Hinrichtungen geben.

Hamburgs Grünen-Chefin: Regime sind "Terroristen"

Zu der Demonstration in Hamburg aufgerufen hatte auch die gebürtige Iranerin und Hamburger Grünen-Vorsitzende Maryam Blumenthal. Sie bezeichnete alle Mullahs und Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei als ein Terrorregime, das komplett isoliert werden müsse. "Seine Mitglieder sind Terroristen! Als solche müssen sie offiziell gelten", twitterte Blumenthal.

