Hauni-Standort: Hamburg-Bergedorf ist wieder im Rennen Stand: 12.12.2022 13:15 Uhr Gute Nachrichten für den Industrie-Standort Hamburg: Der Maschinenbauer Hauni, der inzwischen unter dem Namen Körber Technologies GmbH firmiert, bleibt möglicherweise doch in Bergedorf. Das gab das Unternehmen am Montagvormittag auf einer Betriebsversammlung bekannt.

Das Schicksal schien bereits besiegelt zu sein: Hauni wollte Bergedorf eigentlich verlassen und entweder nach Stapelfeld oder in den Landkreis Harburg umziehen. Dort wollte man direkt vor der Hamburger Stadtgrenze neu bauen. Ein neuer Standort in Bergedorf galt als nicht konkurrenzfähig, weil es dort offenbar Probleme mit dem Baurecht gab. Jetzt also könnte das Unternehmen im Industriepark an der A25 doch noch bauen, Hindernisse wurden offenbar aus dem Weg geräumt.

Bemühungen aus dem Hamburger Rathaus

Möglicherweise hat der Druck der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei geholfen. Mit Aktionen und Petitionen hatten Betriebsrat und IG Metall erklärt, dass Hauni zu Bergedorf gehört. Erst am Sonntag hatte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) durchblicken lassen, dass Senatskanzlei, Wirtschafts- und Finanzbehörde an einer Lösung arbeiten.

Der Maschinenbauer Hauni produziert unter anderem Maschinen für die Zigarettenproduktion und weiteren Bedarf für die Tabak-Industrie. Hauni gilt als einer der größten Arbeitgeber in Bergedorf. Etwa 2.000 Menschen arbeiten derzeit in Bergedorf und in Schwarzenbek für das Unternehmen, weltweit sind es etwa 12.000.

