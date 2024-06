Stand: 12.06.2024 18:17 Uhr Harburg: Sprengversuch an Geldautomat gescheitert

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Geldautomaten auf dem Gelände der Technischen Universität Harburg zu sprengen. Laut Polizei löste dabei ein Rauchwarnmelder in der Haspa-Filiale aus. Der Geldautomat wurde zwar durch Feuer leicht beschädigt, es wurde aber kein Geld erbeutet. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen, die gegen 2:30 Uhr in der Denickestraße in Harburg etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.06.2024 | 19:30 Uhr