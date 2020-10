Harburg: Mann ins Bein geschossen Stand: 24.10.2020 07:32 Uhr

In Hamburg-Harburg ist am Freitagabend einem Mann vor einer Spielhalle in der Wilstorfer Straße ins Bein geschossen worden. Nach Angaben der Polizei waren zuvor mehrere Männer in Streit geraten. Dabei sollen dann mehrere Schüsse gefallen sein. Der Schütze konnte flüchten. Die Polizei suchte ihn mit 20 Streifenwagen und einem Hubschrauber.

Der schwer verletzte Mann kam in ein Krankenhaus. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Das Alter des Mannes war zunächst unklar.

