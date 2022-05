Stand: 10.05.2022 19:08 Uhr Hapag-Lloyd beteiligt sich an neuem Containerterminal in Ägypten

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd kauft sich außerhalb Deutschlands zusätzliche Hafenanlagen. Im ägyptischen Damietta baut das Unternehmen zusammen mit dem Terminalbetreiber Eurogate einen neuen Hafen. Hapag-Lloyd ist bereits am Hafen von Tanger in Marokko beteiligt und hat sich zuletzt beim JadeWeserPort in Wilhelmshaven eingekauft. Die Stadt Hamburg ist einer der größeren Anteilseigner bei der Reederei. | Sendedatum NDR 90,3: 10.05.2022 20:00