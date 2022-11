Hapag-Lloyd: Gut fünf Milliarden Euro Gewinn im dritten Quartal Stand: 10.11.2022 10:25 Uhr Bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd sprudeln weiterhin die Gewinne. Im dritten Quartal dieses Jahres verbuchte sie unter dem Strich einen Konzerngewinn in Höhe von 5,1 Milliarden Euro - nach gut 2,8 Milliarden Euro im bereits sehr profitablen Vorjahresquartal.

Wie die Hapag-Lloyd AG am Donnerstag mitteilte summierte sich der Konzerngewinn in den ersten neun Monaten dieses Jahres damit auf fast 13,8 Milliarden Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Zeitraum Januar bis September 2021 mit knapp 5,6 Milliarden Euro.

Hohe Frachtraten sorgen für starkes Ergebnis

Container-Reedereien wie Hapag-Lloyd gehören zu den finanziellen Gewinnern der Corona-Pandemie und der von ihr ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten. Knappe Kapazitäten ließen die Preise für Transporte auf See enorm steigen. "Durch höhere Frachtraten haben wir ein außergewöhnlich starkes Neunmonatsergebnis erzielt", sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen. "Allerdings sehen wir auch, dass sich das Marktumfeld im dritten Quartal weiter eingetrübt hat."

Bereits in der vergangenen Woche hatte der dänische Konkurrent Maersk ebenfalls deutlich höhere Gewinne bekannt gegeben - aber auch prognostiziert, dass die Frachtraten ihren Höchststand gesehen haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt