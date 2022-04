Hamburgs Schulsenator Rabe begrüßt ukrainische Lehrkräfte Stand: 04.04.2022 14:58 Uhr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat am Montag das Louise Weiss Gymnasium in Hamm besucht. Dort begrüßte er ukrainische Lehrkräfte und informierte sich über die Beschulung von geflüchteten Kindern.

"Ich glaube, der Unterricht auf Ukrainisch hat schon an mehreren Schulen begonnen", sagte Rabe. Viele Schulen seien auf der Suche nach ukrainischen Lehrkräften. Er habe die Rückmeldungen bekommen, dass schon bis zu 20 Lehrkräfte eingestellt seien. Die Schulen dürften bei der Suche selbst tätig werden.

AUDIO: Ties Rabe infomiert sich über Ukrainisch-Unterricht (2 Min) Ties Rabe infomiert sich über Ukrainisch-Unterricht (2 Min)

Ukrainerin fängt an Hamburger Gymnasium an

Tetjana Yahodka ist eine der Ukrainerinnen, die nun in Hamburg unterrichtet. Sie startet am Dienstag mit dem Unterricht am Louise Weiss Gymnasium, auf dem auch ihre Kinder sind. Sie hatte sich auf Eigeninitiative als Lehrerin angeboten.

Mehr als 450 geflüchtete Kinder angemeldet

An Hamburgs Schulen sind inzwischen knapp 1.000 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine angekommen. Weitere 458 Kinder und Jugendliche seien bereits angemeldet und würden in den nächsten Tagen auf die Schulen verteilt, so Rabe. Seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sind nach Angaben der Schulbehörde mit Stand 24. März 2.971 schulpflichtige ukrainische Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren registriert worden.

Behörde rechnet mit mehr Kindern

Die Zahl dürfte jedoch noch deutlich steigen. Die Behörde geht davon aus, dass ein Viertel der registrierten Kriegsgeflüchteten schulpflichtige Kinder und Jugendliche sind. Das wären derzeit mindestens 4.000.

