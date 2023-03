Stand: 18.03.2023 11:25 Uhr Hamburgs SPD und Grüne fordern mehr "Toiletten für Alle"

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft wollen mehr öffentliche Toiletten in der Stadt auch für Schwerstbehinderte. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie den Senat auf, die sogenannten "Toiletten für alle" mit zunächst 700.000 Euro zu fördern. "Toiletten für alle" seien ausreichend groß, mit einer Sicherheitsliege ausgerüstet sowie mit einer Hebevorrichtung für den sicheren und rückenschonenden Transfer vom Rollstuhl auf die Liege, heißt es in dem Antrag.

