Hamburgs Polizei bereitet sich auf Demonstrationen vor

Die Hamburger Polizei bereitet sich auf das Wochenende vor, für das in der Stadt viele Demonstrationen geplant sind. Laut Innenbehörde wollen am Sonnabend rund 500 Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen in der Innenstadt eine "Mahnwache für das Grundgesetz" abhalten.

Gemischtes Publikum bei "Corona-Gegnern"

Es seien sehr unterschiedliche Gruppierungen, die sich als "Corona-Gegner" in der Hamburger City versammeln wollten, erklärte der Leiter des Verfassungsschutzes, Torsten Voß. Darunter seien Verschwörungsanhängerinnen und -anhänger, Impfgegnerinnen und -gegner, Menschen, die durch Corona-Einschränkungen ihre Existenz verloren haben, aber auch Menschen mit rechter Gesinnung. Der Verfassungsschutz geht von 20 bis 25 Rechtsextremisten aus, die die Versammlung vermutlich nicht prägen würden. Neu dabei seien Anhänger der sogenannten QAnon-Bewegung, die glaubt, der amerikanische Präsident Donald Trump sei vom US-Militär eingesetzt worden, um einen weltweiten Pädophilen-Ring zu sprengen. Die Bewegung aus den USA habe auch einige Anhängerinnen und Anhänger in Hamburg, so der Verfassungsschutz.

Demos gegen Rechts und für Seenotrettung

Außerdem sind am Sonnabend weitere Demonstrationen geplant: 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind für eine Kundgebung des "Bündnis gegen Rechts" in St. Pauli angemeldet, mehr als 900 für die Versammlung des Bündnisses Seebrücke, dass sich für die Seenotrettung im Mittelmeer einsetzt. Man gehe bislang von einem störungsfreien Verlauf bei den Demos aus, so Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Allerdings werde in den sozialen Medien mobilisiert und es könnte zu Auseinandersetzungen und Gegenprotesten kommen, auf die sich die Polizei aber vorbereite.

