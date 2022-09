Hamburg: Zwei Milliarden Euro für den Klimaschutz Stand: 10.09.2022 07:00 Uhr Klimaschutz ist eines der zentralen Themen des Hamburger Senats. Im Haushaltsentwurf für die kommenden zwei Jahre sind dafür rund zwei Milliarden Euro vorgesehen. Am Freitag diskutierte der Umweltausschuss über die Pläne.

Allein im Bereich der Umweltbehörde fließen 50 Millionen Euro jährlich in Mittel für den Klimaplan, 14 Millionen mehr als bislang. Geld, das zum Beispiel in Projekte für die Energiewende eingesetzt werden soll. "Angesichts des Ukraine-Kriegs lernen wir jetzt auf die harte Tour, wie dringend wir auf erneuerbare Energien umsteigen müssen", erklärte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

AUDIO: Wie sich Hamburg für den Klimawandel wappnen will (1 Min) Wie sich Hamburg für den Klimawandel wappnen will (1 Min)

Hochwasserschutz als Jahrhundertaufgabe

Aber Hamburg muss sich auch dem veränderten Klima anpassen. Dabei ist unter anderem der Hochwasserschutz eine Jahrhundertaufgabe. Mit 41 Millionen Euro soll allein im kommenden Jahr das Deicherhöhungsprogramm fortgesetzt werden. Zum Beispiel am Kreetsander Hauptdeich, am Buschwerder Hauptdeich oder auch an den Hauptdeichen Harburg Ost und Harburg West.

92 Millionen Euro für Grünanlagen

Auch für den Erhalt und die Erweiterung von Parks und Grünanlagen sind 92 Millionen Euro im Haushaltsentwurf vorgesehen. Und für den Bestand der Stadtbäume gut zehn Millionen. Endgültig will die Bürgerschaft den Doppelhaushalt im Dezember beschließen.

