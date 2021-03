Hamburgs Erzbischof Heße bietet Papst Amtsverzicht an Stand: 18.03.2021 17:51 Uhr Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat angekündigt, dass er dem Papst seinen Amtsverzicht anbieten will. Er zieht damit die Konsequenzen aus einem Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Bistum Köln, das ihn belastet.

Heße sagte in einer persönlichen Erklärung am späten Donnerstagnachmittag, er habe sich nie an Vertuschungen beteiligt, werde aber seinen Teil der Verantwortung für das Geschehen tragen. "Um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abzuwenden, biete ich Papst Franziskus meinen Amtsverzicht an und bitte ihn um die sofortige Entbindung von meinen Aufgaben", erklärte Heße.

In dem zuvor in Köln Rechtsgutachten zum Umgang von Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln wurde Kardinal Rainer Maria Woelki entlastet, bei weiteren Mitgliedern der Bistumsführung werden dagegen schwere Pflichtverletzungen festgestellt. Auch dem früheren Kölner Generalvikar und heutigen Hamburger Erzbischof Heße warfen die Gutachter schwere Versäumnisse im Umgang mit Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs vor. Es gehe um Verstöße gegen die Melde- und Aufklärungspflicht.

Kirchen-Gutachten belastet Erzbischof Heße

Heße war Mitte März 2015 als Erzbischof nach Hamburg gewechselt. Zum Erzbistum Hamburg gehören auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg. Heße steht seit Monaten im Zusammenhang mit dem Kölner Missbrauchsskandal in der Kritik. Vor seiner Berufung zum Hamburger Erzbischof war Heße Personalchef im Erzbistum Köln. In dieser Funktion musste er sich mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester auseinandersetzen. Heße bestritt bisher die bereits in anderem Zusammenhang gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Vertuschung.

Kölner Kardinal Woelki entlastet

Der Kölner Kardinal Woelki wurde in dem jetzt vorgestellten Gutachten entlastet. Ihm war angelastet worden, 2015 den Fall eines befreundeten Pfarrers, der in den 1970er-Jahren ein Kindergartenkind missbraucht haben soll, nicht an den Vatikan gemeldet zu haben. Nach Ansicht der Gutachter bestand jedoch 2015 keine Meldepflicht. Der Beschuldigte sei damals verhandlungsunfähig gewesen und hätte nicht bestraft werden können. Das Erzbistum Köln hatte zuvor bereits erklärt, der Priester habe wegen einer Demenzerkrankung nicht mehr vernommen werden können.

Kanzlei: Elf Pflichtverletzungen von Heße

In keinem einzigen Fall attestieren die Gutachter den Verantwortlichen Strafvereitelung im strafrechtlichen Sinn. Die Anwaltskanzlei machte insgesamt 75 Pflichtverletzungen von 8 lebenden und verstorbenen Verantwortlichen von 1975 bis 2018 aus. Zum Fall Heße heißt es, er habe elf Pflichtverletzungen begangen.

