Hamburgs Bürgermeister Tschentscher besucht Wien Stand: 12.05.2022 09:08 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Donnerstagmorgen nach Wien geflogen. Er wird sich dort über Fragen des Städtebaus austauschen. Am Rande soll es zu einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres kommen.

Drei europäische Metropolen wollen voneinander lernen: Wien, Zürich und Hamburg kommen regelmäßig zum "Städtetrialog" zusammen, dieses Mal an der Donau. Städtebau, moderne Verkehrswege und natürlich der Klimaschutz sind die Themen, die auf der Agenda stehen.

AUDIO: Peter Tschentscher zu Gast in Österreichs Hauptstadt (1 Min) Peter Tschentscher zu Gast in Österreichs Hauptstadt (1 Min)

Dabei wird Tschentscher auch Europas größte U-Bahn-Baustelle besuchen. In Wien wird - wie auch in Hamburg - eine U-Bahnlinie 5 gebaut. Sie könnte Vorbild werden für die Tunnelstrecke von Bramfeld über St. Georg, Eppendorf bis zu den Volkspark-Arenen.

Besuch eines neu entstehenden Stadtteils

Am Freitag fährt Hamburgs Bürgermeister dann zur Seestadt Aspern: Seit zehn Jahren baut Wien einen Retortenstadtteil für etwa 20.000 Menschen auf einer Grünen Wiese. Ungefähr so, wie Hamburg es in Oberbillwerder plant.

Treffen mit UN-Generalsekretär Guterres

Protokollarischer Höhepunkt der Reise ist die Teilnahme Tschentschers an einem Empfang des UN Executive Boards. Dort soll er mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammentreffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2022 | 10:00 Uhr