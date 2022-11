Hamburgs Alstertanne leuchtet wieder auf der Binnenalster Stand: 24.11.2022 19:35 Uhr Pünktlich zum ersten Adventswochenende erstrahlt sie nun wieder mitten auf der Binnenalster: die große Alstertanne. Am Donnerstag um 18 Uhr wurde sie mit per traditionellem Knopfdruck zum Leuchten gebracht.

Die Alstertanne soll gerade jetzt ein weihnachtliches Zeichen der Hoffnung sein. Seit dem frühen Abend funkeln wieder Hunderte Lichter an dem Baum über dem Wasser - dank insgesamt 610 Metern Lichterkette.

"Alstertanne soll Zuversicht vermitteln"

Dass die Tradition auch im 29. Jahr fortgeführt werden kann, war nicht selbstverständlich. Denn wegen der aktuellen Energiekrise hatte der Bezirk Hamburg-Mitte lange überlegt, ob der Baum wirklich notwendig ist - sich dann aber doch dafür entschieden. Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) hatte erklärt: "Die Alstertanne mit ihren Lichtern vermittelt seit jeher Zuversicht in der Adventszeit. Darauf wollen wir gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht verzichten." Um Energie zu sparen, erstrahlt die Tanne aber nicht nicht wie sonst üblich rund um die Uhr, sondern täglich von 13 bis 23 Uhr.

Die 15 Meter hohe Nordmanntanne stammt aus einer Baumschule in der Nähe von Elmshorn. Am Sonntag war sie in einer Nacht- und Nebelaktion nach Hamburg gebracht worden. Am Mittwochvormittag wurde sie dann am Ufer auf einem schwimmenden Anleger stehend mit Lichterketten geschmückt.

Alsterfontäne früher abgeschaltet

Der Stromverbrauch für die Alstertanne betrug laut Bezirksamt im vergangenen Jahr rund 9.600 Kilowattstunden. Es seien dabei LED-Lauflichter, Halogen-Energiespar-Leuchtmittel als Hauptbeleuchtung und Xenon-Flashlampen im Einsatz gewesen. Sie steht in der Mitte der Binnenalster, dort wo im Sommer die Alsterfontäne sprudelt. Diese wurde schon im September abgeschaltet, statt wie sonst im November - um Energie zu sparen.

