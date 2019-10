Stand: 19.10.2019 14:50 Uhr

Hamburger protestieren gegen Tierversuchslabor

In Hamburg-Neugraben haben laut Polizei rund 2.500 Menschen gegen ein Labor für Tierversuche demonstriert. Sie hielten Banner in die Höhe, auf denen etwa "Tiere leiden wie wir" zu lesen war. In Sprechchören forderten die Demonstranten nicht nur die Schließung dieses Labors, sondern ein Ende aller Tierversuche. Die Organisation SOKO Tierschutz hatte zu dem Protest aufgerufen. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt gegen das Labor wegen des Verstoßes gegen den Tierschutz.

Empörung von Tierschützern seit Tagen

Heimlich gefilmtes Videomaterial aus dem Tierversuchslabor hatte für große Diskussionen und Empörung gesorgt. Tierschützer fordern seit Jahren, den Betrieb stillzulegen. SOKO Tierschutz, die das Material verbreitet hatte, hat den juristischen Weg eingeschlagen und das Veterinäramt des Landkreises angezeigt.

Damit rückt neben dem Labor auch auch die Arbeit der Verwaltung in den Fokus. Die Amtstierärzte hätten sich strafbar gemacht, weil sie die umstrittene Einrichtung Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KG (LPT) im Neu Wulmstorfer Ortsteil Mienenbüttel nicht umfassend kontrolliert hätten, sagte ein Sprecher der Tierschützer.

Landkreis stellt Mängel im Labor fest

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt bereits seit einigen Tagen gegen das Labor wegen des Verstoßes gegen den Tierschutz. Versuchstiere, so die Vorwürfe, sollen misshandelt worden sein. Nachdem Videoaufnahmen aus der Einrichtung bekannt geworden waren, hatte der Landkreis gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) bei einer Kontrolle am Dienstag Mängel festgestellt, darunter zu kleine Käfige für Versuchs-Affen. Diese seien am Donnerstagvormittag abtransportiert worden, sagten die Tierschützer im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen.

LAVES hat bereits Anzeige gestellt

Das LAVES habe nach Sichtung des Videomaterials bereits vor einer Woche Strafanzeige gegen das Labor erstattet, sagte Dorit Stehr, Tierschutzreferentin im niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, am Mittwoch. Bis zum Abschluss der Prüfung werden laut LAVES - das für die Erlaubnis von Tierversuchen zuständig ist - keine neuen Genehmigungen für Versuche an das Labor vergeben. Allerdings gibt es offene Fragen bei bereits erteilten Genehmigungen der Tierversuche.

