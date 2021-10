Hamburger Weihnachtsmärkte 2021: Öffnen im November mit 2G oder 3G Stand: 19.10.2021 10:51 Uhr Nach einem Jahr ohne Weihnachtsmärkte in Hamburg sollen sie in diesem Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden. Voraussetzung ist eine Änderung der Corona-Verordnung. Die soll es kommende Woche geben.

18 Weihnachtsmärkte hatte Hamburg vor Corona. In diesem Jahr ist noch keiner endgültig abgesagt. Im Gegenteil: Im Moment planen die Veranstaltenden zusammen mit den Bezirksämtern und der Sozialbehörde, welche Corona-Maßnahmen für eine Öffnung notwendig sind. Klar scheint: Dort, wo es Alkohol und Gedränge gibt, muss der Zugang kontrolliert werden. Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher müssen sich also auf mehr eingezäunte Flächen einstellen als in der Vergangenheit. Noch ist nicht bekannt, ob sie generell nur geimpft und genesen auf die Weihnachtsmärkte kommen - also mit der sogenannten 2G-Regel - oder es auch eine 3G-Option mit einem negativen Corona-Test gibt.

Neue Corona-Verordnung gilt ab dem 23. Oktober

Der Senat will den Veranstaltenden ermöglichen, die Märkte mindestens nach dem 2G-Modell zu öffnen. Am kommenden Dienstag soll bei der Landespressekonferenz des Senats die neue Corona-Verordnung bekannt gegeben werden, die dann ab dem 23. Oktober gilt.

Für die Betreibenden des Wandsbeker Winterzaubers steht fest: Am 5. November soll es losgehen, und zwar mit 2G-Regeln. Auch im Bezirk Eimsbüttel haben bislang drei Märkte das Okay: Bei der Apostelkirche, in der Osterstraße und auf dem Tibarg. Sie öffnen am 11. bzw. 25. November. Santa Pauli öffnet seine Tore auf dem Spielbudenplatz ab dem 25. November - auch für Geimpfte und Genesene. In Hamburgs Innenstadt zeichnet sich derzeit ein ähnliches Bild ab. Das 2G-Modell böte den Veranstaltenden trotz höherer Kosten den Vorteil, dass Besucherinnen und Besucher keine Corona-Auflagen befolgen müssten - eine Maskenpflicht oder Abstandsregeln gäbe es dann nicht. Viele Budenbetreiber und -betreiberinnen hoffen so auf ein Geschäft, das sich für sie lohnt.

