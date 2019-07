Stand: 19.07.2019 16:45 Uhr

Hamburger Uni wird Exzellenzuniversität

Hamburg besitzt künftig eine Exzellenzuniversität. Die Entscheidung darüber ist am Freitagnachmittag in Bonn gefallen. Elf deutsche Hochschulen dürfen den begehrten Titel künftig tragen, 19 Hochschulen waren in der Endrunde. Uni-Präsident Dieter Lenzen hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass ein Erfolg in der zweiten Förderlinie der Exzellenzstrategie für die Universität Hamburg einen "großen Reputationsgewinn" mit sich bringen würde. Auch für die Resonanz in der Stadt, für die Beschäftigten und Studierenden der Universität sei der Erfolg wichtig. Die Universität Hamburg (UHH) erhielt den Status einer Exzellenzuniversität zum ersten Mal. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ging leer aus. Auch die niedersächsischen Hochschulen erhalten keinen Titel. Beworben hatten sich aus der Region die Leibniz Universität und die Medizinische Hochschule Hannover als Verbund "Leibniz Alliance" sowie die TU Braunschweig.

Hamburger Uni erhält Titel "Exzellenzuniversität" NDR//Aktuell - 19.07.2019 16:00 Uhr Die Uni Hamburg ist als "Exzellenzuniversität ausgezeichnet worden und darf sich über Fördergeld und Renommee freuen. Angela Ulmrich spricht mit Präsident Prof. Dieter Lenzen.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Namensliste wurde am Freitagnachmittag in Bonn verkündet, rund 150 Gäste verfolgten das per Live-Stream in der Universität Hamburg (UHH), darunter auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) wirkte in Bonn in der Auswahlkommission mit.

Förderung mit Millionensumme winkt

Nicht zuletzt bedeutet der Erfolg eine Aufbesserung der jährlichen Einnahmen. Die UHH hatte bei der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern im Herbst 2018 bereits vier mit Millionensummen geförderte Exzellenzcluster - vom Bund besonders ausgestattete Forschungsvorhaben - abgeräumt. Als ausgewählte Exzellenzuni kann die einzelne Hochschule mit jährlich 10 bis 15 Millionen Euro rechnen, Universitätsverbünde mit 15 bis 28 Millionen Euro. Denn Bund und Länder stellen jährlich insgesamt 148 Millionen Euro bereit - zunächst bis 2026. Dreiviertel davon übernimmt der Bund, ein Viertel das jeweilige Bundesland.

Jährlich 148 Millionen Euro für Exzellenz-Unis NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.07.2019 17:00 Uhr Autor/in: Carsten Lenz Insgesamt 19 deutsche Hochschulen haben sich um den Titel einer "Exzellenzuniversität" beworben. 11 sind es nun geworden- darunter auch die Uni Hamburg.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lenzen: Guter Antrag aus Hamburg

Für die Bewerbung um den Status Exzellenzuniversität mussten die Hochschulen genau darlegen, wofür sie das Geld ausgeben möchten. Laut Universitätspräsident Lenzen fanden sich im Hamburger Antrag 24 Vorhaben, die verbindlich umgesetzt werden müssten.

Titel wurde 2006 erstmals verliehen

2004 hatte die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) die Idee ins Spiel gebracht, einen Wettbewerb unter deutschen Hochschulen zu starten, so dass die Gewinner mit viel Bundesgeld "zu international sichtbaren Leuchttürmen der Forschung" werden. 2006 wurde dann der Titel "Exzellenzuniversität" zum ersten Mal verliehen. In der diesjährigen "Exzellenzkommission" saßen insgesamt 39 internationale Vertreter aus der Wissenschaft, außerdem die Bundesbildungsministerin und die Bildungs- und Forschungsminister der 16 Bundesländer.

Die UHH feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Es gibt an der Universität rund 42.000 Studierende.

100 Jahre Universität Hamburg Hamburg Journal - 05.05.2019 19:30 Uhr Die im März 1919 gegründete Hamburger Universität hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Präsident Dieter Lenzen und der Historiker Rainer Nicolaysen blicken zurück.







3,22 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2019 | 16:00 Uhr