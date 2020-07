Stand: 29.07.2020 17:16 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Sietas-Werft ist das Schlick-Problem los

Seit Monaten schon blockiert Hafen-Schlick die Zufahrt zur Hamburger Pella-Sietas-Werft in Neuenfelde. Jetzt brachte ein Krisentreffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Senat sowie Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes die Lösung. Die Werft darf den Schlick nun doch aus ihrem Hafen und der Este-Mündung wegbaggern.

Baggerschiff soll bald erstmals schwimmen

In sechs Wochen soll die Werft in der Estemündung am Rande des Mühlenberger Lochs wieder ausreichend Wasser haben und dann soll der Neubau eines Baggerschiffs, das derzeit bei Sietas im Dock liegt, erstmals schwimmen. Die Hafenverwaltung HPA hatte der Sietas-Werft bislang untersagt, dort mittels Wasserdruck den Schlick quasi wegzublasen. Aus Sorge, dass dadurch das Estesperrwerk blockiert wird, das für den Hochwasserschutz benötigt wird. Nun wollen Hamburg und der Bund gemeinsam sicherstellen, dass das nicht passiert.

Im kommenden Frühjahr soll erneut der Schlick weggeblasen werden, damit das Baggerschiff endgültig ausgeliefert werden kann. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, ist bislang unklar. Parallel dazu wollen Werft, Hamburg und der Bund eine langfristige Lösung für das Schlickproblem in der Estemündung erarbeiten.

Die Pella-Sietas-Werft hat unabhängig vom aktuellen Schlickproblem Interesse an der insolventen Flensburger FSG-Werft. Der Standort in Hamburg-Neuenfelde soll nach Angaben von Sietas-Chefin Natallia Dean jedoch erhalten bleiben.

Pella Sietas gehört zur russischen Werftengruppe Pella aus St. Petersburg, die 2014 die traditionsreiche Sietas-Werft aus einer Insolvenz übernommen hatte. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren auf den Bau von sogenannten RoRo-Fähren spezialisiert, die sowohl Autos und Lastwagen als auch ganze Züge transportieren können. Am Standort in Hamburg sind rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

