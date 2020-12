Hamburger Senat rettet jüdische Tempel-Ruine in der Neustadt Stand: 11.12.2020 13:42 Uhr Die Stadt Hamburg hat die Überreste des ehemaligen jüdischen Tempels in der Poolstraße in der Neustadt gekauft. Jetzt sollen dort ein Erinnerungsort aber auch Wohnungen entstehen.

von Daniel Kaiser

Mit dem Kauf endet eine jahrelange Hängepartie. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sieht die Chance, dass in der Neustadt nun ein lebendiger, öffentlicher Ort entsteht, an dem Menschen wohnen und zusammenkommen, leben und erinnern können. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) spricht von einem deutlichen Zeichen: "Jüdisches Leben ist ein fest verwobener Bestandteil auch des gegenwärtigen und zukünftigen Zusammenlebens in Hamburg". Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Wurzel des liberalen Judentums

Seit vielen Jahren ist der Ort im Hinterhof der Poolstraße 12 eine Ruine und vom Verfall bedroht. Es stehen nur noch einige Mauerreste. Die ursprüngliche Architektur kann man aber noch erkennen. Der Tempel aus dem Jahr 1844 war das erste Gotteshaus einer eigenständigen liberalen jüdischen Gemeinde in Deutschland. Revolutionär und neu war damals unter anderem die Musik mit Chor und einer eigenen Orgel. Der Tempel wurde bis 1932 für Gottesdienste genutzt. Danach zog die Gemeinde in die Oberstraße am Rothenbaum. Im Jahr 1937 musste die Gemeinde das Gebäude unter Wert verkaufen. Das Tempelgebäude wurde im Zweiten Weltkrieg durch eine Fliegerbombe weitgehend zerstört.

AUDIO: Hamburger Senat rettet jüdische Tempel-Ruine in der Neustadt (1 Min)

„Jüdische Geschichte in der Innenstadt wieder sichtbar machen“

Seit Jahren kämpfen Aktivisten für den Erhalt dieses historischen Ortes. Für Miriam Rürup vom Verein TempelForum ist der Kauf ein wegweisender Schritt. "Hamburg hat jetzt die einmalige Chance, ein Kleinod der innerstädtischen jüdischen Topographie wieder sichtbar werden zu lassen", sagte Rürup. Wie genau Wohnen und Erinnern zusammengehen könnten und wie der historische Ort würdig in einen Neubau eingebettet werden kann, will der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) jetzt in einem Nutzungskonzept erarbeiten.

Historische Verantwortung

Nach Worten von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ist es das Ziel, jüdisches Leben in Hamburg wieder stärker sichtbar und erlebbar zu machen. Dazu gehöre neben dem Wiederaufbau der orthodoxen Bornplatz-Synagoge und der Sanierung des Trauerhauses auf dem jüdischen Friedhof nun auch die Rettung dieses historischen Ortes des liberalen Judentums. "Es ist die dritte wichtige Entscheidung, die auch unserer historischen Verantwortung gerecht wird", sagte Dressel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.12.2020 | 17:00 Uhr