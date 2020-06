Stand: 19.06.2020 06:41 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Schulen bieten Ferienbetreuung an

Auch in diesem Jahr wird es an vielen Hamburger Schulen wieder durchgehend eine Ferienbetreuung geben. Trotz Corona werde für attraktive Angebote gesorgt, kündigte die Schulbehörde an. Fast alle 205 Grundschulen würden beim Ferienbetreuungsprogramm mitmachen, sagte Schulbehörden-Sprecher Peter Albrecht zu NDR 90,3. Die Angebote entwickeln die Schulen zusammen mit den Trägern der Freien Kinder- und Jugendhilfe.

Es soll mehr Zeit im Freien geben

Rund 32.000 Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Jahr teilgenommen. Kinder aus einkommensschwachen Familien können bis zu sechs Wochen lang kostenlos mitmachen. Ein bisschen anders wird es in diesem Jahr allerdings schon ablaufen: Wegen Corona sollen möglichst viele Angebote im Freien stattfinden und es wird mehr Ausflüge geben.

Hamburg bietet wieder Ferienbetreuung an NDR 90,3 - 19.06.2020 06:00 Uhr Spiel, Spaß und Bewegung ist für viele Hamburger Kinder nötiger denn je. An vielen Hamburger Schulen soll es deshalb eine durchgehende Ferienbetreuung geben. Andreas Gaertner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neu sind auch die sogenannten "Hamburger Lernferien", gegen die es wie berichtet auch Widerstand aus Schulen gibt. In zweiwöchigen Kursen sollen Schüler überall freiwillig verpasste Lerninhalte nachholen können. "Wir rechnen damit, dass 10 bis 20 Prozent der angesprochenen Schüler mitmachen", heißt es aus der Schulbehörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.06.2020 | 06:00 Uhr