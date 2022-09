Stand: 22.09.2022 17:26 Uhr Hamburger Schüler-Klimakongress: Großes Interesse

Riesen-Interesse für ein ernstes Thema - beim Hamburger Schüler-Klimakongress am Donnerstag an der TU Hamburg in Harburg. Fast 700 Schülerinnen und Schüler nahmen mit ihren Lehrkräften teil. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehrerer Hamburger Hochschulen informierten in Vorträgen und Workshops über den Klimawandel und mögliche technische Lösungen. Und warben dabei für den Ingenieursberuf.

