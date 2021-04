Hamburger Schiffstechnik-Unternehmen Becker Marine Systems übernommen Stand: 12.04.2021 19:24 Uhr Der japanische Schiffspropeller-Hersteller Nakashima Propeller übernimmt mehrheitlich das Hamburger Unternehmen Becker Marine Systems (BMS). Die rund 200 Jobs, unter anderem in der Zentrale am Harburger Binnenhafen, bleiben aber erhalten.

Weltmarktführer übernimmt Weltmarktführer: Becker Marine Systems baut seit mehr als 70 Jahren unter anderem Ruder für Schiffe. Aus einem kleinen Metallbaubetrieb in Harburg ist so ein international tätiges Unternehmen geworden. Die Harburger haben sich zudem darauf spezialisiert, durch ihre Anlagen Treibstoff und damit CO2-Emissionen einzusparen.

Bei Becker Marine Systems behalte man den Namen und für Management und Mitarbeiter ändere sich nichts, teilte Manager Henning Kuhlmann am Montag mit. Es gehe nicht darum, Kosten zu sparen, sondern neue Märkte vor allem in Asien zu erschließen. Zu Details der Mehrheitsübernahme durch Nakashima Propeller und einen Preis äußerten sich die Beteiligten nicht.

Becker Marine Systems beschäftigt rund 230 Mitarbeiter und hat mehr als 8000 Schiffe ausgerüstet. Das Unternehmen Nakashima Propeller wiederum, mit dem seit Jahrzehnten eine strategische Partnerschaft besteht, gilt als Weltmarktführer bei der Produktion von Schiffspropellern. Beide arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, nun kaufen die Japaner die Mehrheit an Becker Marine Systems. Die Chefs von Becker Marine bleiben an Bord, planen bereits noch umweltfreundlichere Schiffsantriebe. Unter anderem Autotransporter, die zur Unterstützung Segel tragen. Dadurch, so die Hoffnung, werden nach der Übernahme eher mehr Mitarbeiter benötigt als weniger.

