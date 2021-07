Hamburger Pella Sietas Werft kündigt Insolvenz an Stand: 28.07.2021 20:40 Uhr Schlechte Nachrichten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Pella Sietas Werft. Der Schiffsbauer wird am Donnerstag Insolvenz anmelden.

Die Belegschaft hat davon nach Gewerkschaftsangaben am Mittwoch in einer Betriebsversammlung erfahren. Völlig überraschend dürfte die Nachricht nicht mehr gekommen sein. Mehrere Monate schon warten Beschäftigte auf ihr Kurzarbeitergeld. Das hätte das Unternehmen lediglich vorstrecken müssen und es hinterher von der Agentur für Arbeit wiederbekommen.

Zukunft der Belegschaft offen

Wie es jetzt für die noch rund 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeht, ist offen. Zunächst muss sich ein externer Insolvenzverwalter einen Überblick über die wirtschaftliche Lage machen. Wichtig dabei: Gibt es überhaupt eine Perspektive, das Unternehmen fortzuführen oder soll es abgewickelt werden?

IG Metall: Aufträge gibt es

Aufträge hat Pella Sietas nach Angaben von IG Metall-Sprecher Emanuel Glass. Auf dem Gelände in Neuenfelde werde aktuell ein Eisbrecher gebaut. Probleme gab es demnach unter anderem durch Schlick im Hafenbecken.

Werft besteht seit 1635

Die Sietas Werft in Hamburg-Neuenfelde ist Deutschlands älteste noch bestehende Werft. Die Werft wurde 1635 erstmals urkundlich erwähnt. Bis 2009 war das Unternehmen in Familienbesitz. Wegen der Krise im Schiffbau verlor die Familie die Kontrolle über das Unternehmen. 2014 übernahm der russische Schiffbauer Pella Shipyard die Werft, die jetzt offiziell Pella Sietas heißt. Seitdem wurden besonders im Spezialschiffbau Aufträge an Land gezogen.

