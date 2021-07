Hamburger Pella Sietas Werft geht in die Insolvenz Stand: 29.07.2021 20:11 Uhr Bei der Hamburger Pella Sietas Werft muss jetzt ein Insolvenzverwalter die Probleme lösen. Dies könnte mehrere Monate dauern.

Wie es zu der schwierigen Lage der Werft kommen konnte, soll ein Insolvenzverwalter klären. Die Chefin der Werft, Natalia Dean sagte zu NDR 90,3, es liege an der allgemeinen Krise durch die Corona-Pandemie. "Das ist wie ein Schneeball. Man versucht mit den Banken, mit den Gesellschaftern, mit den Auftraggebern alles zu versuchen. Aber alle haben gelitten." Am Ende hat nach Informationen von NDR 90,3 offenbar eine russische Bank den Geldhahn zugedreht. Deshalb hat Sietas die Insolvenz eingereicht, deren Eingang aber laut dpa bis Donnerstagnachmittag noch nicht vom Amtsgericht bestätigt worden war.

Zukunft ungewiss

Die Auftragslage der Werft ist nach Angaben aller Beteiligter eigentlich gut. Ein Eisbrecher liegt auf Kiel, ein Baggerschiff soll gebaut werden. Auch der Staatsrat der Wirtschaftsbehörde, Andreas Rieckhof (SPD), meinte im Gespräch mit NDR 90,3: "Es mangelt nicht an Aufträgen. Es mangelt an Liquidität." Beschäftigte und Lieferanten müssten bezahlt werden, damit weiter gearbeitet werden könne: "Eine entscheidende Perspektive wird sein, eine Fortsetzungsperspektive zu entwickeln und die Aufträge auch abzuarbeiten".

Aufträge sind da

Aus der Wirtschaftsbehörde hieß es, man sei zuletzt im Wochentakt in Gesprächen über die Situation gewesen. Ein Insolvenzverwalter wird die Aufgabe haben, erstmal mit den Gläubigern sprechen und natürlich im besten Fall frisches Geld in Form eines Investors auftreiben. So konnte die Sietas-Werft 2014 ja gerade durch die russische Pella Werft gerettet werden. Das geht aber nach Einschätzung von Experten nicht von heute auf morgen, sondern kann schon einige Monate dauern.

Werft besteht seit 1635

Die Sietas Werft in Hamburg-Neuenfelde ist Deutschlands älteste noch bestehende Werft. Die Werft wurde 1635 erstmals urkundlich erwähnt. Bis 2009 war das Unternehmen in Familienbesitz. Wegen der Krise im Schiffbau verlor die Familie die Kontrolle über das Unternehmen. 2014 übernahm der russische Schiffbauer Pella Shipyard die Werft, die jetzt offiziell Pella Sietas heißt. Seitdem wurden besonders im Spezialschiffbau Aufträge an Land gezogen.

