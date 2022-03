Hamburger Linke fordert mehr Einsatz für Frieden Stand: 26.03.2022 19:45 Uhr Ein Nein zu Krieg und Gewalt dominierte den Parteitag der Hamburger Linken in Wilhelmsburg. Rednerinnen und Redner verurteilten den russischen Einmarsch in die Ukraine, werteten allerdings auch Milliardenausgaben fürs Militär kritisch.

Wie schaffen wir Frieden? Das war die zentrale Frage, mit der sich die Delegierten befassten. Jedenfalls nicht mit Aufrüstung - darin war man sich einig. Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler mahnte aber gleichzeitig zu kritischer Selbstreflexion. Dass angesichts der russischen Invasion in der Ukraine die NATO zu neuem Leben erwache, sei "auch eine Niederlage der Linken", so Schindler.

Linke fordert diplomatische Lösungen

So stellte sich die Linke gegen eine weitere Osterweiterung der NATO. Gleichzeitig lehnt die Partei pauschale Wirtschaftssanktionen ab und forderte Lösungen auf dem Verhandlungsweg. Die Co-Landesvorsitzende Zaklin Nastic kündigte "erbitterten Widerstand" gegen Aufrüstungspläne der NATO-Staaten an. Durch eine Militarisierung könne es keinen Frieden in der Welt geben.

Widerstand gegen 100-Milliarden-Euro-Paket

Das von der Regierung angekündigte 100-Milliarden-Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr stieß auf scharfe Kritik. Weitere Themen auf dem Parteitag der Hamburger Linken waren die Wohnungspolitik und Parteifinanzen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Die Linke