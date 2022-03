Hamburger Hauptbahnhof: Neubau für Bahnhofsmission Stand: 31.03.2022 19:28 Uhr Die Bahnhofmission am Hamburger Hauptbahnhof bekommt eine neue Heimat. In dem Gebäude soll es unter anderem ein Notpflege-Angebot für Obdachlose geben.

Immer wieder kämen Menschen, die sich zum Beispiel nicht mehr selbst waschen könnten, sagte der Leiter der Einrichtung, Axel Mangat. "Da gibt es eine Versorgungslücke, die wir schließen wollen". In dem neuen Haus an der Ecke Glockengießerwall / Ernst-Merck-Straße ist deshalb ein großer Pflegeraum eingeplant. Fünf Tage in der Woche sollen Fachkräfte dort Pflegeleistungen anbieten - für jeden, der sie braucht. Daraus können sich dann auch weitere Hilfsansätze ergeben. Sich pflegen zu lassen sei sehr intim, sagte Mangat. Das schaffe Vertrauen.

Künftig werden wohl mehr Pflegeplätzen für Obdachlose gebraucht, als es bisher gibt, weiß auch die Sozialbehörde. Pläne für eine entsprechende Einrichtung sind aber während der Corona-Pandemie vertagt worden.

Einzug voraussichtlich im Dezember

Die Bahnhofsmission will ihr Projekt drei Jahre lang erstmal selbst finanzieren und hat dafür einen Antrag für Gelder aus der Fernsehlotterie gestellt. Voraussichtlich im Dezember kann die Bahnhofsmission die neuen Räume beziehen.

