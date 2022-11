Hamburger Handelskammer fordert Maßnahmen gegen Fachkräftemangel Stand: 10.11.2022 13:14 Uhr Hohe Energiekosten sind gerade das Top-Thema für viele Unternehmen. Mindestens genauso wichtig bleibt aber die Frage der fehlenden Fachkräfte - und deshalb hat die Hamburger Handelskammer am Donnerstag einen neuen Zukunftsplan vorgelegt.

Die Krisen kommen und gehen - der Fachkräftemangel bleibt: Diese Erfahrung macht die Hamburger Handelskammer nach eigenen Angaben seit Jahren. Mit ihrem neuen Zukunftsplan will sie deshalb ihre Forderungen noch einmal bündeln.

Hamburg soll für Beschäftigte attraktiver werden

Dazu zählt unter anderem, dass die Stadt attraktiver werden müsse für Beschäftigte. Zum Beispiel mit bezahlbarem Wohnraum, oder Wohnheimplätzen für Auszubildende - denn bislang gibt es in Hamburg fast nur Wohnheime für Studierende. Auch längere Öffnungszeiten für Kitas seien wichtig, damit junge Mütter und Väter flexibler werden.

Gezielte Zuwanderung nötig

Aber die Handelskammer macht auch unpopuläre Vorschläge - nämlich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer später in Rente gehen sollten. All diese Maßnahmen reichen nach Einschätzung der Handelskammer aber nicht aus. Ohne gezielte Zuwanderung lasse sich das Problem fehlender Fachkräfte nicht lösen, so die Analyse.

Weitere Informationen Hamburg will mit neuer Kampagne Fachkräfte anwerben Die Kampagne soll vor allem online gezielt Fachkräfte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ansprechen. (20.09.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.11.2022 | 13:00 Uhr