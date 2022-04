Hamburger Hafengeburtstag soll Mitte September stattfinden

Stand: 05.04.2022 14:12 Uhr

Der Hamburger Hafengeburtstag findet in diesem Jahr vom 16. bis 18. September in gewohnter Form statt. Das hat die Behörde für Wirtschaft und Innovation am Dienstag mitgeteilt. Der ursprüngliche Termin Anfang Mai war wegen der Corona-Lage abgesagt worden.