Hamburger Hafen steigert Umschlag um etwa zwei Prozent

Der weltweite Handel hat sich noch nicht von der Corona-Pandemie erholt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 128,7 Millionen Tonnen Seegüter im Hamburger Hafen umgeschlagen - das sind 1,9 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. 8,7 Millionen Standard-Container wurden -auf Schiffe verladen oder von ihnen entladen. Das entspricht zwar einem Plus von 2,2 Prozent, liegt aber immer noch mehr als 5 Prozentpunkte unter dem Niveau vor Corona. Der konventionelle Stückgutumschlag wuchs 2021 um 7,4 Prozentpunkte.

Die Schiene wird immer wichtiger

Immer mehr Container werden inzwischen auf der Schiene zwischen Hamburg und China befördert - im vergangenen Jahr waren es gut 51 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit ist die Schiene insgesamt der große Gewinner, Transporte auf Lkw und Binnenschiffen von und nach Hamburg verzeichneten hingegen Verluste.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft

Mitten in den Aufwärtstrend kommt nun zusätzlich auch noch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland. Sowohl die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) als auch Hamburg Hafen Marketing blicken deshalb mit Sorgen auf das laufende Jahr. Eine Prognose für 2022 wollte der Vorstand der Marketinggesellschaft des Hafens (HHM) nicht geben. "Der Krieg in der Ukraine wird sich auch auf die Umschlagentwicklung des Hamburger Hafens auswirken. Aktuell lässt sich jedoch noch nicht sagen, inwieweit die Sanktionen gegenüber Russland die Umschlagentwicklung beeinflussen werden", sagte HHM-Vorstand Axel Mattern. Eine realistische Prognose für das laufende Jahr lasse sich zu diesem Zeitpunkt deswegen und auch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sei daher nicht möglich.

