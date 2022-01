Hamburger Freihafenelbbrücke bleibt vorerst gesperrt Stand: 31.01.2022 15:33 Uhr Nach einer Schiffskollision bleibt die Freihafenelbbrücke im Hamburger Hafen für längere Zeit gesperrt. Am Sonnabend hatte sich während eines Sturms ein Binnenschiff unter der Brücke verkeilt.

Durch den Unfall sind erhebliche Schäden an der Brücke entstanden, sagte eine Sprecherin der Hafenverwaltung HPA NDR 90,3. Am Montagmorgen haben unter anderem Statiker die historische Stahlbrücke unter die Lupe genommen. Mit folgendem Ergebnis: Mindestens ein Querträger, vier Längsträger und eine Gasleitung an der Brücke sind verbogen. Und die Fachleute schließen nicht aus, dass noch weitere Schäden entdeckt werden. Deshalb bleibt die Brücke vorerst gesperrt.

Schiffsführer hatte 1,4 Promille

Bei der Kollision hatte sich das Binnenschiff am Sonnabend unter der Brücke verkeilt und das Führerhaus des rund 50 Meter langen Schiffes wurde völlig zerstört. Die beiden Männer an Bord hatten großes Glück, sie blieben unverletzt. Zunächst war die Unfallursache unklar. Später stand fest: Nicht der Sturm allein war für den Unfall verantwortlich, der Schiffsführer und auch sein Besatzungsmitglied hatten 1,4 Promille Alkohol im Blut.

Weiterer Unfall mit einem Binnenschiff

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es am Wochenende noch eine weitere Schiffskollision mit einer Brücke. Der Frachter "Heavy Metal" rammte die Brücke des 17. Juni und die Alte Harburger Elbbrücke. Dabei entstanden nur geringe Schäden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzt wurde auch hier niemand. Ein Alkoholtest bei dem 62 Jahre alten Schiffsführer habe einen Wert von 1,46 Promille ergeben. Es sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden. Die unter polnischer Flagge fahrende 62 Meter lange und 8 Meter breite "Heavy Metal" sei vorerst festgesetzt worden.

Deiche und Flutschutzanlagen haben Sturm getrotzt

Insgesamt zieht der zuständige Landesbetrieb Straßen, Brücken, Gewässer nach dem Sturmwochenende eine zufriedene Bilanz. Die Deiche und Flutschutzanlagen in Hamburg haben dem Hochwasser gut standgehalten.

