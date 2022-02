Hamburger Freihafenelbbrücke bleibt noch länger gesperrt Stand: 12.02.2022 08:09 Uhr Seit einer Schiffskollision Ende Januar ist die Hamburger Freihafenelbbrücke, die die Hafencity mit der Veddel verbindet, nicht mehr befahrbar. Jetzt steht fest: Die Auswirkungen auf den Straßenverkehr dauern noch länger an.

Noch würden die Schäden weiter untersucht, teilte die Hafenbehörde HPA mit. Doch schon jetzt ist klar: Die Freihafenelbbrücke bleibt noch mindestens drei Monate für Autos gesperrt. Ein Querträger sei deformiert und ein Längsträgeranschluss beschädigt. Ein Teil der markanten Stahlträgerkonstruktion sei komplett zerstört worden. Zudem habe eine beschädigte Gasleitung abgeriegelt werden müssen.

A255-Sanierung verschiebt sich

Indirekt haben die Schäden an der Brücke auch Auswirkungen auf eine andere Strecke: Eigentlich sollte die im vergangenen Jahr begonnene Sanierung der A255 im März fortgesetzt werden. Doch die Bauarbeiten an den parallel verlaufenden Elbbrücken, die die Innenstadt mit der A1 verbinden, sind nur möglich, wenn die Freihafenelbbrücke als Ausweichroute zur Verfügung steht. Das bedeute, dass die Fortsetzung der A255-Sanierung nun verschoben werden müsse, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord.

Kapitän war betrunken

Bei dem Unfall, der die Schäden an der Freihafenelbbrücke verursacht hatte, war nicht nur ein Sturm, sondern auch Alkohol im Spiel gewesen. Der 44 Jahre alte Schiffsführer war am 29. Januar mit seinem Binnenschiff mit der Brücke kollidiert. Zur Unfallzeit herrschte wegen einer schweren Sturmflut ein besonders hoher Wasserstand. Bei dem Kapitän und einem Baggerführer, der sich ebenfalls an Bord befand, wurde nach Angaben der Polizei ein Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille festgestellt.

Videos 1 Min Baggerschiff bleibt unter Freihafenelbbrücke hängen Das Schiff klemmte in der Nacht zum Sonntag unter der Brücke fest, das Führerhaus wurde komplett zerstört. 1 Min

Die Freihafenelbbrücke mit den prägnanten stählernen Fachwerkbögen von 1926 gilt als ein Wahrzeichen Hamburgs. Sie führt über die Norderelbe und verbindet die Hafencity mit dem Stadtteil Veddel. Eigentlich sollte das Bauwerk in diesem Jahr saniert werden. Doch die Maßnahme wurde verschoben, weil der Senat zunächst prüfen will, ob die parallele Bahnüberführung von vier auf sechs Gleise erweitert werden kann.

Weitere Informationen Schiff bleibt unter Hamburger Freihafenelbbrücke hängen Das Binnenschiff klemmte in der Nacht zum Sonntag unter der Brücke fest. Schuld war aber nicht allein der Sturm. (30.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.02.2022 | 09:00 Uhr