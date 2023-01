Hamburger Flughafen erwartet langsame Erholung von Corona Stand: 26.01.2023 10:25 Uhr Nach dem Corona-Einbruch steigen die Passagierzahlen am Hamburger Flughafen wieder deutlich an. Allerdings rechnet Flughafenchef Michael Eggenschwiler damit, dass es hier wesentlich länger dauert als an anderen deutschen Airports, bis wieder das Vorkrisenniveau erreicht ist.

Schlangen vor dem Check-In, volle Maschinen, besonders in der Ferienzeit: Dieses Bild gehörte im vergangenen Jahr wieder zum Alltag am Airport Helmut Schmidt. An einigen Tagen sind schon wieder so viele Menschen wie vor Corona in Fuhlsbüttel abgehoben oder gelandet. Aber insgesamt kommt der Airport erst auf weniger als 70 Prozent des alten Niveaus.

Zahl der Geschäftsreisenden steigt nur langsam

Während der Dachverband der deutschen Flughäfen spätestens 2026 wieder mit Passagierzahlen wie vor Corona rechnet, ist man am Hamburger Airport vorsichtiger. Hier geht man nur noch von einem jährlichen Wachstum zwischen zwei und drei Prozent aus. Das liege vor allem daran, dass Hamburg vor Corona stark von innerdeutschen Flügen abhängig gewesen sei, so Eggenschwiler. Und die Zahl der Geschäftsreisenden sei noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt.

Abfertigung soll schneller werden

Um bei der Abfertigung besser zu werden, prüft der Flughafen gerade, ob die Sicherheitskontrollen wieder von einem eigenen Unternehmen besetzt werden. Damit sich ein Chaos wie im vergangenen Sommer nicht wiederholt, will der Airport bis zu 200 neue Mitarbeitende einstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt Flugverkehr