Stand: 31.08.2019 16:40 Uhr

Hamburger Flughafen: Neue Probleme bei Abfertigung

Der Hamburger Flughafen hat erneut Schwierigkeiten bei der Gepäckabfertigung. Gründe sind nach Angaben des Flughafens die "wetterbedingte Hitze" und eine erhöhte Anzahl an krankheitsbedingten Personalausfällen. Dadurch könne es zu Verzögerungen kommen. In Spitzenzeiten seien am Sonnabend und Sonntag Wartezeiten von einer Stunde oder länger möglich. Über Twitter bat der Flughafen Reisende um Verständnis.

Schwierigkeiten bereits zum Ende der Sommerferien

Schon am letzten Tag vor dem Ende der Hamburger Schulferien hatten Reisende lange auf ihr Gepäck warten müssen, weil gleich mehrere Förderbänder ausgefallen waren. Ein Defekt an der Lautsprecheranlage des Airports sorgte zudem dafür, dass die wartenden Passagiere nicht erfahren konnten, wo sich ihr Gepäck tatsächlich befindet.

Hitze und hoher Krankenstand sorgen für Probleme NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.08.2019 15:00 Uhr Autor/in: Mark Kuschel Hitze und hoher Krankenstand führen zu Problemen bei der Gepäckabfertigung am Hamburger Flughafen. Nach Angaben des Airports sind Wartezeiten von mehr als einer Stunde möglich.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Flughafen: Kofferchaos zum Ferienende Ausgefallene Förderbänder, eine kurzzeitige Sperrung und fehlende Durchsagen: Der Abend vor dem Ende der Hamburger Schulferien ist am Flughafen für viele Passagiere zum Ärgernis geworden. (31.08.2019) mehr Rauch im Cockpit: Flieger dreht um Großeinsatz für die Feuerwehr am Hamburger Flughafen: Der Kapitän einer Kleinmaschine bemerkte kurz nach dem Start in Fuhlsbüttel Feuer im Cockpit und kehrte zum Airport zurück. (07.08.2019) mehr Neue Dächer für den Flughafen Am Hamburger Flughafen gibt es neue Bauarbeiten: Das Dach von Terminal 1 wird in den kommenden beiden Jahren erneuert - bei laufendem Betrieb. Auch in Terminal 2 wird gearbeitet. (07.08.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.08.2019 | 15:00 Uhr