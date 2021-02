Hamburger Elbchaussee: "Kopenhagener Radwege" geplant Stand: 15.02.2021 13:15 Uhr Sogenannte Kopenhagener Radwege sollen künftig auf der Hamburger Elbchaussee für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Solche Radwege sind baulich sowohl vom Fuß- als auch vom Autoverkehr abgegrenzt.

Diese Wege sollen beidseitig überall dort entstehen, wo die Breite der Elbchaussee dies zulasse, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Montag mitteilte. An schmaleren Stellen, wo sich Radfahrende und Autos auch künftig zumindest in eine Fahrtrichtung die Straße teilen müssen, solle dies durch eine Kette von Piktogrammen auf dem Asphalt klar und für alle sichtbar gemacht werden.

Tjarks: Rad- und Autoverkehr stärker trennen

"Kopenhagener Radwege und eine durchgehende Piktogrammkette sind ein echtes Novum für Hamburg", sagte der Senator. Man wolle Rad- und Autoverkehr stärker voneinander trennen, das sei in der Elbchaussee "erstmalig in dieser Form in Hamburg" der Fall. Dadurch würden Sicherheit und Komfort für Radfahrenden erhöht. "Aber auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sind die Kopenhagener Radwege mit ihrer baulichen Trennung ein Gewinn an Sicherheit und Komfort."

Da die Elbchaussee an vielen Stellen sehr eng ist, wird es extra abgesetzte Radspuren nicht überall geben können. An den schmalen Stellen sollen die neuen Radwege nur auf einer Straßenseite gebaut werden. "Wir haben dabei aus Sicherheits- und Komfortgründen darauf geachtet, dass der Radverkehr soweit möglich bergauf über Kopenhagener Radwege geführt wird und bergab auf der Straße fährt", sagte Tjarks.

Elbchaussee wird jahrelang umgebaut

Der Radwegebau sei eingebettet in die Grundsanierung der Elbchaussee, die ab Mai in mehreren Schritten zwischen Blankenese und Altona beginnen soll. Zugleich soll während der auf drei Jahre angelegten Bauzeit eine über 100 Jahre alte Trinkwasserleitung erneuert werden, über die der Hamburger Westen versorgt wird.

AUDIO: Neue Pläne für die Elbchaussee (1 Min)

Teilstück während Bauphase Einbahnstraße

Der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Elbchaussee wird ab Mai 2021 bis voraussichtlich Anfang 2024 zwischen der Manteuffelstraße und der Parkstraße erfolgen. Dort soll die Elbchaussee für Autofahrerinnen und Autofahrer eine Einbahnstraße werden - von 2 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags stadteinwärts und am Rest des Tages stadtauswärts.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2021 | 15:00 Uhr