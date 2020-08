Stand: 28.08.2020 07:04 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Binnenalster soll attraktiver werden

Die Uferbereiche der Hamburger Binnenalster sollen behutsam weiterentwickelt werden. Das steht in einem Gutachten, das die Stadtentwicklungsbehörde veröffentlicht hat. Vorgeschlagen wird darin zum Beispiel, die Promenade am Ballindamm zu verbreitern. Die Endfassung der Binnenalster-Studie der Stadtentwicklungsbehörde sieht außerdem ein großes Restaurant an der Lombardsbrücke vor.

Behörde legt Binnenalster-Studie vor NDR 90,3 - 28.08.2020 07:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Durch mehr Gastronomie soll die Hamburger Binnenalster attraktiver werden. Eine Studie der Stadtentwicklungsbehörde sieht ein großes Restaurant an der Lombardsbrücke vor. Reinhard Postelt berichtet.







Kosmetische Änderung der historischen Binnenalster

Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) spricht von einer "behutsamen Weiterentwicklung" der historischen Binnenalster. Man kann es auch eine kosmetische Änderung nennen. Breitere Gehwege soll es nur am Ballindamm geben. Zwei frühere Dampfboot-Wartehäuschen im Sockel der Lombardsbrücke sollen zu Cafés werden und zwei sogenannte Foodtrucks sollen mehr Leben an die Alster bringen.

Einzig auffallend ist die Idee eines weiteren Alsterpavillons an der Lombardsbrücke Ecke Esplanade. Wo heute Fahnenmasten stehen, könnte ein Restaurant gebaut werden.

CDU spricht von "Flickschusterei"

Die Idee der CDU von einer Ponton-Promenade hatte schon der Vorentwurf des Binnenalster-Konzepts vor einem Jahr verworfen. Enttäuscht spricht der CDU-Abgeordnete David Erkalp jetzt von Flickschusterei, die Binnenalster nur im Kleinen zu verändern. Nach 20 Uhr bleibe die Alster tot. Gerade in Zeiten von Corona müsse man die Außengastronomie beleben.

