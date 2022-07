Hamburger Ausflugsschiff läuft vor Oortkaten auf Grund Stand: 27.07.2022 11:52 Uhr In Hamburg ist am Dienstagabend ein Ausflugsschiff auf der Elbe auf Grund gelaufen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt jetzt gegen den Kapitän.

Die Hamburger Polizei geht davon aus, dass der Unfall durch einen Fahrfehler des 48-jährigen Kapitäns verursacht wurde. Bei ablaufendem Wasser war er in Höhe Oortkaten in Ochsenwerder offenbar zu dicht am Ufer unterwegs gewesen. Das 39 Meter lange Schiff setzte mit dem Rumpf auf einer Buhne auf. Danach ging gar nichts mehr. Die Feuerwehr rückte an, um die 45 Passagiere und 7 Mitglieder der Crew mit Kleinbooten an Land zu bringen.

AUDIO: Ausflugsschiff auf Grund gelaufen: Hamburger Polizei ermittelt (1 Min) Ausflugsschiff auf Grund gelaufen: Hamburger Polizei ermittelt (1 Min)

Niemand verletzt

Zeitweise neigte sich das Schiff gefährlich. Mit auflaufendem Wasser hatte das Schiff gegen 3.40 Uhr am Mittwochmorgen wieder genug Wasser unterm Kiel und konnte in den Oortkatener Hafen geschleppt werden. Schwere Beschädigungen waren zunächst nicht sichtbar. Die Polizei hat eine Weiterfahrt erstmal verboten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Weitere Informationen BSU-Jahresbericht: Deutlich mehr Schiffsunfälle gezählt Die Zahl der Schiffsunfälle in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das berichtet die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung in Hamburg. (28.06.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.07.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt