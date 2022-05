Hamburger Alsterschwäne verlassen Winterquartier

Stand: 03.05.2022 10:46 Uhr

Die rund 120 Hamburger Alsterschwäne haben am Dienstag ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich verlassen. Sie schwammen zu ihren angestammten Brutgebieten an der Alster und in den Kanälen.