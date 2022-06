Hamburg stockt Hilfen für den Einzelhandel noch mal auf Stand: 11.06.2022 09:56 Uhr Kunden durch besondere Aktionen anlocken: Dafür bekommen die Hamburger Einkaufsmeilen auch weiterhin Fördergeld von der Stadt. Der Senat stockt den "Neustartfonds City und Zentren" noch einmal auf.

Corona-Beschränkungen gibt es im Handel zwar keine mehr, die Kauflaune ist durch die weiter wachsende Inflation aber auch jetzt wieder im Keller. Deshalb steckt der Hamburger Senat noch einmal eine halbe Million Euro in den Neustartfonds - und damit insgesamt jetzt 1,6 Millionen Euro - bevor die Zeit für Corona-Hilfstöpfe Ende des Jahres endgültig vorbei sein soll.

Lokaler Einzelhandel soll gefördert werden

Gefördert wird dabei vieles: vom klassischen Laternenumzug in der Osterstraße über ein Musikfestival in Neustadt, Blumendekorationen in Bergedorf bis hin zum Imagevideo über die Elbmeile. Interessengemeinschaften in der ganzen Stadt wurden so schon mit teilweise mehreren Zehntausend Euro unterstützt. Immer mit dem Ziel, die Geschäfte in den Quartieren attraktiver zu machen und den lokalen Einzelhandel anzukurbeln.

Schlechte Stimmung bei den Verbrauchern

Und wenn man den Einzelhandel fördern will, scheint das weiter nötig: Die Verbraucherstimmung ist laut Daten der Marktforscher von GfK in den vergangenen Monaten wesentlich schlechter gewesen, als im ersten Corona-Lockdown 2020.

