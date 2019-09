Stand: 16.09.2019 13:08 Uhr

Hamburg startet Planung für Verkehr der Zukunft

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Die Hamburger Verkehrsbehörde startet heute eine mehrjährige Verkehrsentwicklungsplanung. Auf dem Rathausmarkt beginnt sie eine Bürgerbefragung zum Zukunftsthema Mobilität. Vor dem Rathaus wurden dafür Zelte aufgebaut. Ab dem Nachmittag können sich Interessierte dort über die Mobilität der Zukunft informieren. Ziel ist ein verbessertes Verkehrsmodell bis zum Jahr 2030.

Verkehrsentwicklungsplan: Befragung startet NDR 90,3 - 16.09.2019 13:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Welche Verkehrsmittel nutzen die Hamburger und welche wollen sie in Zukunft nutzen? Das will die Verkehrsbehörde bei einer Befragung ermitteln. Reinhard Postelt berichtet. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Vor allem sollen die Hamburger angeben, welche Verkehrsmittel sie benutzen - und wie sie in Zukunft unterwegs sein wollen: Soll dem Fahrrad wirklich überall mehr Verkehrsraum eingeräumt werden, nutzen die Bürger mehr Busse und Bahnen, wenn diese viel häufiger fahren? Wie möchten sie die Kurzstrecken in der Nachbarschaft zurücklegen? All das wird erfasst.

Weitere Stationen geplant

Ab 17.30 Uhr diskutiert Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) darüber auf dem Rathausmarkt mit Verkehrsexperten und Bürgern. Der Bürgerdialog zieht dann weiter: Am Mittwoch nach Bergedorf, am Donnerstag zum Wandsbek Markt und bis Oktober zu sechs weiteren Stationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.09.2019 | 13:00 Uhr