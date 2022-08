Hamburg legt Energiesparplan vor Stand: 16.08.2022 13:44 Uhr Angesichts des drohenden Gas-Notstands hat Hamburgs rot-grüner Senat am Dienstag einen umfangreichen Energiesparplan mit 25 Punkten vorgelegt.

"Wir bekommen einen schweren Winter, es droht eine Gasmangellage", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) bei der Landespresskonferenz. Die Lage sei ernst.

In öffentlichen Gebäuden wird es im Winter kälter

Unter anderem werde die Raumtemperatur in den Büros der Stadt auf 20 Grad reduziert, die Warmwasserversorgung in Teeküchen und Sanitäranlagen sei weitgehend eingestellt - außer dort, wo es unbedingt erforderlich ist, wie zum Beispiel bei den Duschen der Feuerwehr. Darüber hinaus dürfen Klimaanlagen in den Büros die Temperatur nur noch auf maximal 26 Grad kühlen. In den Behörden wird die Zahl der Kopiergeräte und Drucker reduziert und Kühlschränke sollen die Temperatur von sieben Grad nicht mehr unterschreiten. Paternoster werden abgeschaltet, die Nutzung von Fahrstühlen reduziert.

Viele Gebäude und Denkmäler werden nicht mehr angestrahlt

Ganz sichtbar wird das Sparen, wenn man nichts mehr sieht: Denkmäler und öffentliche Gebäude sollen nachts kaum noch angestrahlt werden - das Rathaus etwa gar nicht. Das Licht auf Parkwegen und Joggingstrecken sowie Sportanlagen soll - soweit es die Sicherheit zulässt - reduziert werden.

Alsterfontäne sprudelt bald nicht mehr

Zum 15. September werden auch Brunnen abgeschaltet, zum Beispiel im Innenhof des Rathauses, am Kaiser-Wilhelm-Platz in Bergedorf und am Platz der Republik in Altona. Auch die Alsterfontäne an der Binnenalster und die Wasserspiele bei Planten un Blomen dürfen dann nicht mehr sprudeln.

In der vergangenen Woche 35 Prozent weniger Gas verbraucht

Insgesamt liege der Gasverbrauch in Hamburg bei 21 Terawatt-Stunden, wobei ein Drittel an die Industrie gehe. Kerstan lobte die bereits erfolgten Anstrengungen beim Energiesparen: Ganz Hamburg habe in der vergangenen Woche im Vergleich zum Vorjahr schon 35 Prozent weniger Gas verbraucht. In den Haushalten und im Kleingewerbe seien es 16 Prozent. Es scheine so zu sein, dass viele den Ernst der Lage begriffen hätten, sagte Kerstan. "Wir müssen noch eine Schippe drauflegen."

Kerstan rät von Heizlüftern dringend ab

Vom Kauf von Heizlüftern riet Kerstan dringend ab: "Bitte kaufen Sie sich keine elektrischen Heizlüfter und keine elektrischen Radiatoren. Sie ruinieren sich damit finanziell", warnte der Senator. Strom zum Heizen koste vier Mal so viel wie Gas. Hinzu komme, dass solche, im großen Stil eingesetzten Heizlüfter in einzelnen Straßenzügen zum Kollaps des Stromnetzes führen könnten. "Ich kann Ihnen sagen, Sie brauchen die Dinger nicht."

