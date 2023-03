Stand: 21.03.2023 18:18 Uhr Hamburg hebt Einkommensgrenzen für Sozialwohnungen deutlich an

In Hamburg hat rund jeder oder jede Zweite demnächst Anspruch auf eine Sozialwohnung. Der Senat hat am Dienstag die Einkommensgrenzen deutlich raufgesetzt. Für den Bezug einer günstigen Sozialwohnung mit 6,90 Euro Anfangsmiete pro Quadratmeter steigt die Einkommensgrenze auf 42.200 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt. Für eine Sozialwohnung für 9 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter sind es 52.500 Euro. Allerdings gibt es in Hamburg nur 80.000 Sozialwohnungen, so dass die meisten Berechtigten leer ausgehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.03.2023 | 19:00 Uhr