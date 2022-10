Hamburg geht mit Vorkaufsrecht gegen Grundstücksspekulanten vor Stand: 19.10.2022 18:30 Uhr Die Stadt Hamburg geht gegen Grundstücksspekulanten vor. Vergangenes Jahr hat sie 68 mal ein sogenanntes Vorkaufsrecht ausgeübt. Dabei erwirbt sie unter Zwang fremde Grundstücke.

Elfmal hat der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) Spekulanten die Häuser abgerungen. Sie sollten verbotenerweise extrem teuer saniert oder in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Die Stadt zahlte für die Häuser nur 30 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2021 des LIG hervor, den Finanzsenator und LIG-Verwaltungsratsvorsitzender, Andreas Dressel (SPD), und der Geschäftsführer des LIG, Thomas Schuster, am Mittwoch vorgestellt haben. Der zur Finanzbehörde gehörende LIG ist zentraler Immobiliendienstleister der Stadt. Man habe gute Ergebnisse erzielt, sagte Dressel: "Also den Schutz vor Verdrängung, dass wir Luxussanierung vermeiden konnten, dass Mieterinnen und Mieter aus ihren angestammten Quartieren nicht vertrieben werden."

Senat will Programm verlängern

57 mal nutzte Hamburg sein Vorkaufsrecht für eigene Ziele, wie den Bau von Straßen oder Parks. Neun Millionen Euro wollte die Stadt ausgeben, um leere Ladenflächen mit Kultur zu füllen. Doch nicht mal die Hälfte wurde abgerufen. "In der Tat, wir hätten uns mehr von der Immowirtschaft erwartet. Weil, es gibt ja viele Leerstaände in der City und den Zentren", so Dressel. Nun will der Senat das Programm über Silvester hinaus verlängern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.10.2022 | 17:00 Uhr