Stand: 21.03.2022 18:46 Uhr Hamburg erteilt Baugenehmigung für Elbtower

Mit 245 Metern soll er einmal zu den drei höchsten Wolkenkratzern in Deutschland gehören: Der geplante Elbtower in der Hamburger Hafencity. Jetzt hat die Stadt die Baugenehmigung erteilt - und das schneller als erwartet. Die Vorarbeiten auf dem Grundstück an den Elbbrücken laufen schon. Fertig sein soll der Elbtower in drei Jahren. | Sendedatum NDR 90,3: 21.03.2022 19:00

