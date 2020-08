Stand: 02.08.2020 18:14 Uhr - NDR 90,3

Hamburg diskutiert über Maskenpflicht an Schulen

Wenige Tage vor dem Schulstart wird in Hamburg darüber diskutiert, ob Schülerinnen und Schüler zum Schutz vor dem Coronavirus einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, etwa in der Aula oder den Gängen. Hamburgs CDU ist für die Maskenpflicht und argumentiert, diese Maßnahme habe sich dort bewährt, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Die Hamburger Elternkammer fordert eine Anpassung des Stundenplans, sodass zwischen den Unterrichtsstunden genug Zeit für gründliches Lüften der Klassenräume bleibt.

Diskussion über Maskenpflicht in Hamburgs Schulen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.08.2020 06:00 Uhr Autor/in: Feder, Peter Bevor am Donnerstag der Unterricht wieder beginnt, wird über das Tragen von Masken in Schulgebäuden diskutiert. Senator Ties Rabe (SPD) äußert sich morgen zum Schulstart. Peter Feder berichtet.







Auch Bildungsministerin Karliczek für Maskennutzung

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich in der "Welt am Sonntag" ebenfalls für eine Maskenpflicht in Schulgebäuden ausgesprochen. Präsenzunterricht werde nur dann funktionieren können, wenn weitere Regelungen zur Hygiene, zum Tragen von Schutzmasken sowie zum Abstandhalten auf dem Schulhof und auf den Fluren strikt eingehalten würden.

Gemeinsames Lernen in der Klasse geplant

Der Unterricht in Hamburgs Schulen beginnt am 6. August. Zwar hatte die Schulbehörde angekündigt, ein uneingeschränkter Regelbetrieb sei noch nicht möglich. So sollen die Klassenstufen nicht vermischt werden, sie müssen weiterhin Abstand zueinander halten. Allerdings hatte die Schulbehörde auch mitgeteilt, es werde keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude geben.

Schulsenator Rabe im Interview

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe ist am Montag, den 3. August, bei NDR 90,3 zu Gast im Studio. Der SPD-Politiker beantwortet Ihre Fragen, die Sie schon hier an den Senator stellen können.

