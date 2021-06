Hamburg bekommt erste emissionsfreie Elektro-Gelenkbusse Stand: 10.06.2021 11:48 Uhr Auf Hamburgs Straßen sind sie immer öfter zu sehen: die Elektrobusse der VHH und der Hochbahn. Nun gibt es sie auch in der großen Variante - heute wurden die ersten beiden batteriebetriebenen Gelenkbusse vorgestellt.

Ab der kommenden Woche sollen sie ganz leise und abgasfrei durch Hamburg rollen: die zwei neuen Elektro-Gelenkbusse von Daimler. Sie sind jeweils 18 Meter lang, genau wie Dieselmodelle, und kommen zunächst in der Innenstadt und in Bergedorf zum Einsatz. Nach spätestens 200 Kilometern müssen sie an die Steckdose. Geladen werden sie nachts auf dem Betriebshof.

Ein Elektro-Gelenkbus spart rund 80 Tonnen CO2 pro Jahr

Für Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) ist klar: "Die neuen Busse sind eine Investition in die Zukunft." Denn gegenüber der Diesel-Variante lassen sich mit einem Elektro-Gelenkbus rund 80 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Er ist mit etwa 750.000 Euro allerdings auch doppelt so teuer. Finanzielle Unterstützung erhält die Stadt vom Bund. Bis 2030 sollen Hamburgs Verkehrsunternehmen laut einer Vorgabe des Senats komplett abgasfrei unterwegs sein.

2021 sollen 100 weitere Elektro-Busse angeschafft werden

Noch in diesem Jahr schaffen die VHH und die Hochbahn deshalb fast 100 weitere batteriebetriebene Busse an. Die Hälfte davon sind Gelenkbusse. Sie sind vor allem für die fahrgaststarken Metrobuslinien eingeplant.

Erste Versuche vor vier Jahren

Mit vollelektrischen Gelenkbussen experimentiert hatten die VHH schon mal vor etwa vier Jahren. Damals war die Technik allerdings noch nicht ausgereift. Die beiden Fahrzeuge des belgischen Herstellers Van Holl wurden deshalb nicht im regulären Fahrgastbetrieb eingesetzt.

