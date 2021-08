Hamburg: Studierende sollen bald wieder in die Unis kommen Stand: 27.08.2021 13:44 Uhr Gute Nachrichten für Hamburgs Studierende: Die Hochschulen bieten im kommenden Semester wieder Veranstaltungen auf dem Campus an.

Drei Semester lang waren die Hochschulen in der Hansestadt so gut wie ausgestorben, nur wenige Veranstaltungen fanden vor Ort statt. Vom Wintersemester an können Lehrende und Studierende zurückkehren. Seminare und Vorlesungen finden wieder auf dem Campus statt. "Wir planen das Präsenzsemester als Normalfall", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Freitag.

"3G ist das Maß aller Dinge"

Es sei es nun gelungen, ein gutes Konzept für die Rückkehr in die Hochschulen zu erarbeiten, so die Zweite Bürgermeisterin. "3G ist das Maß aller Dinge." Das bedeutet, die Studierenden müssen geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie eine Veranstaltung besuchen wollen. Digitale Alternativen, etwa bei besonders großen Vorlesungen, sowie Hybridformate sollen aber weiterhin möglich sein.

Fegebank: Impfbereitschaft besonders hoch

Weil auch das Abstandsgebot entfällt, können in den meisten Hörsälen wieder alle Plätze belegt werden. Möglich mache das auch eine hohe Impfquote an den Hochschulen. "Wir haben jedenfalls den Eindruck und das sagen auch alle Studien, dass die Impfbereitschaft in dieser Zielgruppe ganz besonders hoch ist", so Fegebank.

An allen Hamburger Hochschulstandorten wird es in den nächsten Wochen weitere dezentrale Imfangebote geben.

