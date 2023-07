Straßensperrungen und U- und S-Bahn-Ausfälle: Die Stauschau für den Juli Stand: 01.07.2023 06:10 Uhr Auch im Juli ist viel los in Hamburg: Schlagermove, Triathlon und Bauarbeiten auf Straßen, Schienen und Brücken sorgen für Sperrungen.

Anfang des Monats wird auf den Straßen gefeiert: Der Schlagermove ist zurück. Am Sonnabend, den 8. Juli, zieht die Schlager-Karawane durch St. Pauli. Viele Straßen sind dann ab dem Mittag gesperrt, auch Busse fahren Umleitungen. Die Glacischaussee ist bereits ab Freitagabend, 19 Uhr, bis Sonntagmorgen dicht.

Sperrungen für den Triathlon Mitte des Monats

Auch ein Sportfest führt in der Stadt zu Behinderungen im Straßenverkehr: Der Triathlon findet am 15. Und 16. Juli statt. Geschwommen wird in der Alster, gelaufen am westlichen Alsterufer von der Fernsicht, über den Harvestehuder Weg, Mittelweg und Neue Rabenstraße bis zum Neuen Jungfernstieg. Die Radstrecke führt über die Lombardsbrücke, durch den Wallringtunnel und geht durch St. Pauli an den elbnahen Straßen entlang. Auch die Reeperbahn ist stadteinwärts gesperrt.

Eine Baustelle fällt weg

Autofahrende können sich aber auch über eine positive Nachricht freuen: Der Ehestorfer Heuweg ist fertig und kann wieder befahren werden.

Weniger Spuren auf der A1

Schwieriger wird es dagegen auf der A1 von Hamburg in Richtung Lübeck. Bei einem Unfall in Höhe Öjendorf war Anfang des Jahres ein Lkw ausgebrannt. Nachdem der Asphalt schon repariert wurde, soll jetzt auch die Betonschutzwand erneuert werden. Dafür werden zwischen Billstedt und Öjendorf der Standstreifen und die rechte Spur gesperrt. Betroffen ist der Zeitraum von Montag, 3. Juli, 4 Uhr, bis zum Abend des 12. Juli. Ausnahme: Für den Ferienverkehr wird die rechte Spur am Wochenende aufgemacht. Vom 7. Juli, 20 Uhr, bis Montag, 10. Juli, 4 Uhr, stehen dann trotz der Baustelle drei Spuren zur Verfügung.

Ganz in der Nähe sorgt Ende Juli eine neue Baustelle für Behinderungen: Auf der A1 wird zwischen dem Kreuz-Ost und Billstedt - also von Lübeck Richtung Hamburg - der Asphalt erneuert. Während der Bauzeit sind nur zwei Spuren pro Richtung befahrbar - im August werden es teilweise noch weniger sein.

Sperrungen auf der A1 in Richtung Ostsee

Ein Stück weiter Richtung Ostsee wird auch gearbeitet: In Höhe Reinfeld wird eine Brücke saniert. Vom 25. Juli, 19 Uhr, bis zum 26. Juli, 10 Uhr, ist dafür die A1 zwischen Bad Oldesloe und dem Kreuz Lübeck in beide Richtungen gesperrt.

Ersatzverkehr bei S1 und S3

Auch auf den Schienen wird im Juli gewerkelt. Betroffen ist zum Beispiel die Linie S3, die vom 8. Juli abends bis zum 9. Juli zwischen Stellingen und Altona unterbrochen ist. Dort fahren dann Ersatzbusse. Die S1 wird vom 13. und 27. Juli zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf gesperrt, auch dort kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Ebenso auf der S1 ab dem 29. Juli zwischen Poppenbüttel und Ohlsdorf für dreieinhalb Wochen.

U1: Bis Dezember Pendelzug in Wandsbek

Bei der Hochbahn wird ebenfalls gebaut: In Wandsbek-Gartenstadt werden weiterhin Brücken erneuert. Viele Fahrgäste der U1 müssen ab Mitte Juli fast ein halbes Jahr lang umsteigen: Zwischen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt fährt ab Freitag, 14. Juli, bis zum 21. Dezember ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Am Sonnabend, 29. Juli, von 6 bis 22 Uhr ist die U1 zwischen den Haltestellen Wandsbek Markt und Wandsbek-Gartenstadt dann ganz gesperrt. Dort fahren dann Busse.

Der Brückenbau betrifft auch die Linie U3: Am Sonnabend, 8. Juli, von 7 bis 20 Uhr, ist der Abschnitt zwischen den Haltestellen Barmbek und Wandsbek-Gartenstadt gesperrt.

