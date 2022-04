Hamburg: Mehr Jugendliche, aber weniger Freizeit-Angebote Stand: 13.04.2022 13:06 Uhr In Hamburg gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche - die Zahl der Freizeit-Angebote für sie wächst aber nicht mit. Die Hamburger Linke fordert jetzt mehr Geld für die freie Kinder- und Jugendarbeit.

Die Zahl der Einrichtungen wie Spielhäuser, Jugendtreffs und Bauspielplätze ist in der Hansestadt zuletzt gesunken. Allein im vergangenen Jahr sind vier Projekte eingestellt oder mit anderen Angeboten zusammengelegt worden. Von den noch knapp 250 Anlaufstellen sind rund 50 zudem in schlechtem oder sogar bedenklichem Zustand. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Gleichzeitig wächst die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt ständig - allein 2020 waren es rund 2.600 mehr als im Vorjahr.

Linke sieht "erschütternde" Ergebnisse

Die jugendpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Boeddinghaus, nennt die Ergebnisse "erschütternd“, gerade weil im kommenden Haushalt für 2023/24 sogar Angebotskürzungen anstünden. Sie fordert stattdessen genug Mittel für Sanierung, Ausbau und personelle Absicherung der Einrichtungen - Zündstoff für die kommenden Haushaltsverhandlungen.

Die Stadtkassen sind durch die Pandemie und die Versorgung vieler Geflüchteter stark belastet. Derzeit sei einfach kein Geld zum Verteilen da, heißt es auch aus der Sozialbehörde.

