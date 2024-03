Stand: 24.03.2024 08:27 Uhr Hamburg Harburg: Mutter bringt Baby per Hausgeburt zur Welt

Am Samstagabend hat in Harburg eine Frau ihr Baby zu Hause zur Welt gebracht. Als plötzlich die Wehen einsetzten, wählte sie den Notruf. Per Telefon gaben ihr die Einsatzkräfte so lange Hilfestellung, bis der Rettungswagen im Arno-Holz-Weg ankam. Wenige Minuten später war das kleine Mädchen auch schon da. Nach der Geburt kam ein zweites Einsatzfahrzeug mit Babyschale im Gepäck und brachte die Mutter mit ihrem Neugeborenen zur Nachsorge in ein Krankenhaus.

