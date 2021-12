Hamburg: Erneute Großdemo von Kritikern der Corona-Maßnahmen

Stand: 18.12.2021 12:25 Uhr

Am Sonnabend findet in Hamburg erneut eine Großdemonstration von Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Maßnahmen statt. Anders als in den Vorwochen, müssen dieses Mal aber alle Teilnehmenden eine Maske tragen.